De Peiling: is een Super League een goed idee?

De Super League roept veel weerstand op bij de UEFA, FIFA en nationale bonden en competities. De UEFA kondigde al aan harde maatregelen te zullen nemen. De Europese voetbalbond dreigt clubs die in de Super League uitkomen uit de nationale competities te zetten en de spelers die in de Super League uitkomen uit de nationale teams te weren. Zij kunnen daardoor niet in actie komen op EK's en WK's.

De deelnemende topclubs zullen met de Super League nog meer geld verdienen en ze nemen financiële risico's weg, want de grootmachten zijn zeker van deelname. De oprichters verwachten met de Super League een bedrag van 10 miljard euro te generen, gedurende de periode dat de clubs zich aan het ambitieuze project hebben verbonden. Een investering komt van de Amerikaanse bank JP Morgan, schrijft RTL Nieuws . Zij willen jaarlijks 4 miljard euro steken in de Super League, voor deelnemende ploegen betekent het dat ze ieder jaar verzekerd zijn van enorme televisiegelden, die ze niet hoeven te delen met de kleine clubs die meedoen aan de Champions League.

De UEFA kan op de steun van de KNVB rekenen: "De KNVB staat volledig achter dit statement van de UEFA. De Super League is niet in het belang van het Nederlands voetbal", schrijft de Nederlandse voetbalbond op Twitter.

Europese Commissie

Vicevoorzitter Margaritis Schinas van de Europese Commissie liet op Twitter zijn afkeuring blijken over het plan. Sport in Europa moet volgens hem zijn gebaseerd op diversiteit en voor iedereen toegankelijk zijn. "In de EU is geen ruimte voor de paar rijke en machtige clubs die zich willen losmaken van de organisaties die staan voor nationale competities, met promotie en degradatie, en steun voor amateurclubs", vertelt hij.

Spelersvakbond

Ook spelersvakbond VVCS laat zich negatief uit over de Super League: "Voetballers worden de dupe van het machtsspel dat momenteel wordt uitgevochten tussen enkele topclubs in Europa en de UEFA", aldus voorzitter Evgeniy Levchenko tegen RTL Nieuws, die 'een grote oorlog' voorspelt met heel wat rechtszaken.

Real Madrid

"De Super League is geen gevaar voor de voetbalsport, maar juist de noodzakelijke redding", dat zegt Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid. "We doen dit om het voetbal, dat in een kritieke situatie verkeert, te redden." Perez verwijst naar de grote gevolgen die de coronapandemie voor de voetbalsport heeft. Real Madrid heeft grote schulden, net als bijvoorbeeld FC Barcelona. Pérez: "De situatie is erg dramatisch. We moeten nu het voetbal redden, zodat we de komende 20 jaar weer in vrede kunnen leven."