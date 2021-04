Vier 'bankmedewerkers' opgepakt voor pinpasfraude

In de regio Kennemerland heeft de politie vier verdachten aangehouden voor pinpasfraude. Zij deden zich voor als bankmedewerkers en hebben op die manier bankpassen van mensen weten te ontfutselen. Ook in Amsterdam werd iemand opgepakt voor onder andere identiteitsfraude en phishingfraude.

De recherche Kennemerland kwam de verdachten op het spoor nadat er meerdere keren aangifte was gedaan, voornamelijk door ouderen.

"Ze deden zich voor als bankmedewerkers en kwamen op slinkse wijze aan mensen hun bankpassen", vertelt een woordvoerder van de politie. Ze laat weten verder niets kwijt te kunnen over de verdachten omdat het onderzoek nog in volle gang is.

Na de aanhoudingen zijn er huiszoekingen gedaan bij de verdachten. De vier zitten op dit moment in alle beperkingen, dat betekent dat zij met niemand anders contact mogen hebben dan hun advocaat.

Toeval

Ook in Amsterdam is iemand opgepakt in verband met fraude. De 20-jarige man uit Purmerend wordt verdacht van meerder vormen van fraude waaronder identiteitsfraude, Marktplaatsfraude, sollicitatie-phishingfraude, chantage/afpersing en computervredebreuk. Daarnaast wordt hij ook verdacht van diefstal met geweld.

De politie kwam per er per toeval achter dat de verdachte zich bezighield met fraude, toen zij voor een andere zaak in zijn woning waren. Ze zagen allerlei poststukken en bankpassen die niet op de naam van de Purmerender stonden. Na een onderzoek van zeven maanden kon de verdachte worden aangehouden.

De politie merkt dat er de laatste vaker aangifte wordt gedaan van bankpasfraude en spoofing, waarbij mensen zich voordoen als medewerkers van de bank.