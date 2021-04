Stichting Joods Monument Zandvoort stelt onthulling nieuw monument uit tot na 4 mei

In Zandvoort wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw en waardiger monument voor de omgekomen joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hoop was dat het monument op 4 mei onthuld zou worden, maar dat gaat toch niet lukken.

Folkert Bloeme van Stichting Joods Monument Zandvoort laat weten dat het nog te onzeker is of het monument aan de Dr J.G. Mezgerstraat op 4 mei gereed is. Een onderdeel bleek niet helemaal in orde te zijn en moet worden vervangen. Het wachten is wanneer dat deel vanuit Hongarije naar Zandvoort vervoerd wordt.

Mocht het monument toch wél klaar zijn op 4 mei, dan lukt het de stichting alsnog niet om alles organisatorisch voor elkaar te krijgen. Bloeme wil namelijk graag alle betrokkenen bij de onthulling uitnodigen, maar dat is nu volgens de richtlijnen van het RIVM nog niet mogelijk. "Misschien zijn er tegen die tijd wel wat meer versoepelingen, maar dan redden we het organisatorisch niet meer."

Waardiger monument

De stichting zet zich al jaren in om in Zandvoort een waardig monument te krijgen, in plaats van het Joods monument dat er stond. Dat was te klein en deed geen recht aan het leed wat de joodse inwoners van Zandvoort hebben moeten doorstaan. Met hulp van onder meer de gemeente komt er nu een veel groter namenmonument, op de plek waar eerst de synagoge stond in het dorp. Die werd in de nacht van 4 op 5 augustus in 1940 door de Duitsers opgeblazen.