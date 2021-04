Zeilers varen 24-uurs estafette om geld op te halen voor eiland Robinson Crusoe

Zeilers met en zonder een beperking varen vanaf vandaag een 24-uurs estafette over de Loosdrechtse Plassen. Dat doen zij om aandacht te vragen voor de Enkhuizer organisatie SailWise en het belang van watersport voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bovendien willen de zeilers geld ophalen voor de renovatie van het watersporteiland van SailWise: Robinson Crusoe.

SailWise

Anja van Balen vertelde gisteravond op WEEFF Radio meer over de estafette die de zeilers vandaag en morgen afleggen. "Het is zeker om aandacht te vragen voor het eiland Robinson Crusoe en het is ook een kick-off van een campagne die wij dit seizoen willen voeren." Tijdens de zeilestafette zeilen niet alleen deelnemers, maar ook vrijwilligers en medewerkers van SailWise mee in verschillende zeilboten. In etappes van twee uur wisselen ze elkaar af. De tekst gaat verder onder deze video:

Renovatie Het eiland is ingericht met de visie 'denken in mogelijkheden' en dat is helemaal doorgevoerd. Het is een plek waar rolstoelgebruikers waterskiën en mensen met een visuele beperking zelfstandig zeilen en zelfvertrouwen krijgen. De accommodatie op het eiland is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk, maar ook flink verouderd. Om ook in de toekomst mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om te watersporten, moet de accommodatie op Robinson Crusoe gerenoveerd worden. "Dat willen we volgende winter gaan doen." Met de 24-uurs estafette hoopt Anja ongeveer 25.000 euro op te halen voor SailWise. "We worden bijgestaan door fondsen en het bedrijfsleven, waar we heel dankbaar voor zijn, maar hebben nog een tekort om de financiering rond te krijgen", vertelt Anja van Balen. Beluister hieronder het hele interview met Anja in De Maandagavond Show terug: