Restaurant van tv-kok René Pluijm mag weer open ondanks worsteling met handhavers

De zaak van René Pluijm, Pluijm’s Eetbare Wereld, mag weer open. Afgelopen zaterdag werd het restaurant aan de Halkade in IJmuiden op last van de burgemeester gesloten, omdat er volgens handhavers sprake was van een 'onveilige situatie voor de volksgezondheid'. Daarop ontstond ook een worsteling tussen de restauranteigenaar en handhavers. Morgen mag Pluijm zijn restaurant weer openen.

Eigenlijk 'verloor' de restauranthouder maar anderhalve dag, omdat hij van woensdag tot en met zondag open is. Deze week gaat hij donderdag weer open, zegt hij. Maar blij is hij zeker: "Ik ben heel tevreden met dit besluit, maar er zijn ook wat nuances bij. Mijn basisstandpunten zijn natuurlijk onveranderd", zegt hij, verwijzend naar zijn onvrede over het coronabeleid. "Het is niet zo dat ik het daar nu opeens mee eens ben, juist niet."

Via zijn socialmediakanalen uit Pluijm al lange tijd zijn verzet tegen de coronamaatregelen van de overheid.

'Water bij de wijn gedaan'

Hij heeft wel een goed gesprek gehad met de burgemeester van Velsen, Frank Dales. "We hebben allebei wat water bij de wijn gedaan, om het maar in kokstermen te zeggen. Voor mij was dat 'oké, we doen dat terrasje wel niet'", vertelt de tv-kok. De burgemeester bevestigt dat Pluijm zich beter aan de maatregelen gaat houden: "Hij gaat het terras weghalen en verkoopt dan alleen eten en drinken voor take away."

Want daar ging het deels om, afgelopen zaterdag: mensen op Pluijm’s terras. Tientallen gasten zaten bij de zaak op het terras, en de bediening serveerde hen eten en drinken. Ook zaten de terrasgasten te dicht op elkaar, zowel binnen als buiten. Binnen droegen de gasten geen mondkapjes, wat in publieke binnenruimtes wel verplicht is.