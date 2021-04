Advocaat van verdachte die Bas van Wijk doodschoot: "Hij weet niet waarom hij heeft geschoten"

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste aan het einde van de middag 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen El Y. Zijn advocaat vindt die eis te hoog. "Het zal u niet verbazen dat, na alles wat vandaag gezegd en besproken is, die eis geen recht doet aan enerzijds de omstandigheden en anderzijds ook de persoon van cliënt", zegt Veerle Hammerstein.

Adrenaline-rush

De advocaat van El Y. kan niet zeggen waarom haar cliënt op 8 augustus een vuurwapen trok. "Hij kan eigenlijk niets anders zeggen dan dat, gezien de eerdere gebeurtenissen, hij blijkbaar in een soort adrenaline-rush heeft gezeten en op dat moment heeft geschoten. Hij kan er geen antwoord op geven. Hij zou het graag willen, maar voor hem is het ook in een soort van vlaag van verstandsverbijstering gebeurd."

En dat zorgt voor frustraties bij de nabestaanden van Van Wijk. "Eigenlijk bij alle verklaringen van de familie en vrienden hoor je het waarom, het ongeloof. We zijn een dag bezig en we hebben nog steeds geen duidelijk antwoord", zegt advocaat Richard Korver, die de nabestaanden bijstaat.

Horloge

Het OM kiest in de aanklacht voor "gekwalificieerde doodslag", omdat El Y. volgens justitie uit was op het horloge van een van de vrienden van Bas. Het is geen moord, omdat we niet kunnen bewijzen dat hij hier van te voren over na heeft gedacht. Het plan om het horloge te stelen is op dat moment ontstaan en met het motief van het stelen is Bas van Wijk doodgeschoten. Dat werkt zeker strafverzwarend", zegt persofficier van justitie Katelijne Den Hartog.

El Y.'s advocaat zegt dat haar cliënt weliswaar heeft bekend te hebben geschoten, hij ontkent dat hij uit was op het horloge. "U heeft mijn cliënt vandaag horen verklaren dat er wat hem betreft geen verband is tussen het wegnemen van het horloge en het schieten op Bas van Wijk en anderzijds heeft u hem ook horen verklaren dat hij heeft gezegd dat hij hem niet opzettelijk heeft gedood."