OM eist 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodschieten Bas van Wijk

Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor moord; Samir El Y. zou niet met een vooropgezet plan naar de Oeverlanden zijn gekomen om het slachtoffer te vermoorden. Maar het OM ziet wel voldoende bewijs voor gekwalificeerde doodslag. En dat heeft te maken met het horloge waar de verdachte op uit was en meenam nadat hij twee keer op Van Wijk had geschoten. Volgens de officier van justitie kon hij die diefstal voltooien door te schieten.

Wapenhandel

Eerder vandaag kreeg Samir El Y. het woord. Hij verklaarde dat er onenigheid was tussen beide groepen en dat dat uit de hand liep. “Mijn neef ging er naartoe. Ik ben er achteraan gelopen.” El Y. had op dat moment een wapen bij zich. “Dat had ik bij me omdat ik wat problemen had met mensen buiten.”

El Y. bekende na zijn aanhouding twee keer te hebben geschoten op Van Wijk, één keer in zijn been en in zijn borst. Het OM verdenkt hem ook van wapenhandel. Op zijn telefoon zijn foto’s gevonden van een aantal vuurwapens.

Ravage

Verschillende familieleden en vrienden van Bas namen vandaag het woord. "Heeft de verdachte enig idee wat voor ravage hij heeft aangericht in ons leven?”, begint zijn vader. "Het verlies van Bas hakt er ongelooflijk in. Dat hij nooit meer om ons heen is. Elke dag mis ik Bas."

“8 augustus is een zwarte dag in mijn leven”, vertelt de oudere broer van Bas. “Ik kwam aan en zag een heleboel mensen staan, ik zag mijn broertje liggen. Ik riep Bas hou vol.” Dan spreekt de zoon nog de verdachte El Y. aan: “Jij bent knettergek, je hebt een probleem gecreëerd dat je niet meer kan oplossen.” Hij vertelt hoe hij vlak na de schietpartij werd gebeld door een vriend die hem vertelde dat Bas was neergeschoten.

Naast drie vrienden die getuige waren van de dodelijke schietpartij, maakt ook de zus van Bas gebruik van haar spreekrecht. "Ik had me nooit kunnen bedenken dat juist Bas, de jongen die altijd voor iedereen klaarstond, zo het leven zou worden ontnomen. Ik had me nooit kunnen bedenken dat zo'n mooie zomerse dag, zo'n zwart einde zou hebben", zegt zijn zus. Bas zou 22 maart 25 jaar zijn geworden. Zijn familie heeft die dag een herdenkingsbordje geplaatst bij de Nieuwe Meer.

"Antisociaal en autoritair"

Samir el Y. is onderzocht door deskundigen. Die constateren een langlopend patroon aan gedragsproblemen en een persoonlijkheidsstoornis. Hij vertoont antisociaal en autoritair gedrag, is prikkelbaar, onverschillig en kan agressief overkomen. Hij trekt volgens hen zijn eigen plan. “Ik herken er wel wat in”, reageert El Y. De deskundigen zeggen dat hij geen empathie heeft en de neiging heeft om vooral aan zichzelf te denken. De verdachte heeft volgens hen problemen met impulsen, dat komt door de ADHD die bij hem is vastgesteld.



Uit zijn dossier blijkt dat El Y. op zijn 15e voor het eerst in aanraking komt met politie en justitie. Hij is eerder veroordeeld tot een kleine twee maanden jeugddetentie en heeft meerdere taakstraffen uitgevoerd. De deskundingen concluderen dat de feiten waar Samir van verdacht wordt (op wapenhandel na) in verminderde mate aan hem kunnen worden toegerekend. Zij schatten de kans op toekomstig gewelddadig gedrag als hoog in.

"Geen jeugdstrafrecht toepassen"