Halsema: "Met kritische blik" kijken naar afspraken over duikteam na ongeluk VOC-kade

Op zaterdagavond 3 april kwamen een 34-jarige man en een vrouw van ook 34 om het leven toen de auto waarin ze zaten in het water bij de VOC-kade terechtkwam. Brandweermannen lieten na het dodelijke ongeluk aan AT5 weten dat het dichtstbijzijnde duikteam, van kazerne Nico bij de IJtunnel, niet inzetbaar was. Het team stond al met een andere wagen op de Plantage Muidergracht om een patiënt uit een woning te halen en er moest een team uit Amstelveen komen.

"Het is zeker dat duikers van de kazerne Nico eerder op de plek van het ongeval waren geweest als zij die avond beschikbaar waren vanaf de kazerne", stelt Halsema. "De inzittenden waren dan eerder uit het water gehaald en elke minuut telt. Maar het is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen of dit ongeval dan anders was afgelopen. Naast snelheid van redding zijn bijvoorbeeld ook gezondheid, leeftijd en watertemperatuur van invloed op het reddingsproces."

Ze schrijft dat het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in 2018, na een onderzoek, al besloot dat het duikteam van kazerne Nico ook voor andere klussen ingezet kon worden. Vanaf maart 2019 gebeurde dat daadwerkelijk. "Door het vrijmaken van medewerkers kon de hele regio efficiënter bemenst worden, waarmee een meer evenwichtige hulpverlening voor alle inwoners ontstond. De afweging is gemaakt op basis van risico’s en ervaringscijfers over het aantal incidenten en de kans op gelijktijdigheid."