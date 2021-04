Lichaam gevonden in landingsgestel KLM-toestel

Op Schiphol is een lijk gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig. Het gaat vermoedelijk om een KLM-toestel. Volgens de Koninklijke Marechausee is het lichaam gevonden in een vliegtuig dat gisteren vanuit Lagos (Nigeria) op Schiphol is geland.

Een Airbus A330-200 van KLM op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet. Het lichaam is vanochtend door de technische dienst van KLM gevonden. De marechaussee doet onderzoek naar de doodsoorzaak en probeert de identiteit vast te stellen. Hoogstwaarschijnlijk is het lijk gevonden in het landingsgestel van een Airbus A330 van KLM, het enige vliegtuig dat gisteren uit Lagos op Schiphol is aangekomen. KLM is niet bereikbaar voor een reactie. Nairobi Zes jaar geleden werd er ook een lichaam gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig op Schiphol. Die verstekeling werd in een Boeing 777 van Emirates gevonden, die afkomstig was uit Nairobi (Kenia).