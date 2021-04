Provincie gaat mogelijk meer ingrijpen bij Tata Steel en doet onderzoek

Juristen mogen gaan onderzoeken of het voorzorgsbeginsel gebruikt kan worden om als provincie meer in te kunnen ingrijpen in de uitstoot van Tata Steel. Dat zei g edeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) vandaag, in de commissievergadering NLG (gezondheid).

Statenlid Ines Kostić, van Partij voor de Dieren, diende een verzoek voor dat onderzoek in. Ze noemt het "goed dat de provincie nu het Rijk om actie vraagt". Wel zegt ze dat het 'nog jaren' kan duren. "De provincie moet daarom samen met burgers en juristen zoeken naar ruimte om zelf meer te doen, bijvoorbeeld om de Kooksfabriek 2 desnoods stil te leggen."

Voorzorgsbeginsel

Het voorzorgsbeginsel werkt zo: als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, hoeft dat niet per se bewezen te zijn. Ook zonder wetenschappelijk bewijs (of wetenschappelijke consensus) kan de provincie maatregelen nemen.

Handelen volgens het voorzorgsbeginsel deed de provincie al eerder, bij de geitenstop eind 2018. Die geitenstop geldt nog steeds. Zolang er onduidelijkheid bestaat over de precieze oorzaken van gezondheidseffecten rondom twee kilometer van geitenhouderijen, mogen er geen nieuwe bij komen.

Ook bij Tata Steel handelt de provincie uit voorzorg en in het belang van de volksgezondheid. Er ligt namelijk een stapel onderzoeken naar Tata Steel, die doen vermoeden dat het bedrijf ernstige schade toebrengt aan de gezondheid. Zo bleek laatst al dat mensen die rondom Tata Steel wonen, 'significant vaker' ziek zijn. IJmonders hebben vaker last van acute klachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor dan in vergelijkbare gebieden.

"Gifcocktail in de IJmond kost levens"

Voor de zomer komt er ook een update over de doorlichting van milieuvergunningen, beloofde gedeputeerde Olthof. Bij die doorlichting wordt gekeken of de vergunningen aangescherpt kunnen worden. Dat had volgens het Uitvoeringsprogramma Tata Steel 2020 – 2050 in het eerste kwartaal al afgerond moeten zijn.

In het huidige provinciale plan voor Tata Steel, moeten burgers "nog drie decennia wachten tot er fundamentele veranderingen zichtbaar zijn”, zegt Statenlid Kostić. "En zelfs daarvoor is geen garantie." Volgens haar moesten burgers jarenlang actie afdwingen van de provincie.

"Gezondheid moet op één staan", zegt ze. "De last die op de schouders van de burgers is gelegd is ondragelijk. Het blijft onvoorstelbaar dat overheden het zover hebben laten komen. De gifcocktail in de IJmond kost levens. Toon lef, neem snel maximale actie en informeer tijdig, is de terechte oproep van de bewoners."