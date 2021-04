Wegwerkzaamheden in Enkhuizen zorgen voor lange file op Houtribdijk

Op de kruising tussen de Zijweg, dat in het verlengde van de Houtribdijk in Enkhuizen ligt, en de Flevolaan vinden op dit moment wegwerkzaamheden plaats. Hierdoor duurt het langer om het kruispunt over te steken, wat ervoor zorgde dat de file op de dijk rond spitstijd ontstond.

Ongeluk met wielrenner

Eerder vanmiddag vond in de buurt van de dijk, op de Provincialeweg (de N505), een ongeluk plaats tussen een man in een auto en een wielrenner. Woordvoerder José van Dijk vertelt aan WEEFF dat de politie om 14.10 uur een melding binnen kreeg. Om de slachtoffers op tijd te kunnen helpen was de weg tussen de Dolfijn en de Westerstraat in Enkhuizen enige tijd afgesloten.

De wielrenner, een man uit Zwaag, is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto, een man uit Hoorn, had minder klachten. Zijn auto kon echter niet verder rijden en is door een berger meegenomen. De politie heeft getuigen gesproken en doet verder onderzoek.