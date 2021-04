NH Airtime: De MAX mag weer vliegen

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet.

De MAX is de nieuwste variant van de Boeing 737 en is volgens de fabrikant zuiniger en stiller dan zijn voorgangers. In 2018 en 2019 sloeg het noodlot toe, toen een eerst een MAX van het Indonesische Lion Air vlak na de start neerstortte in zee. Alle inzittenden kwamen om het leven. Toen een soortgelijke dodelijke crash in Ethiopië plaatsvond, werden alle Boeing 737 MAX 8's en 9's wereldwijd aan de grond gehouden.

In veel landen is het weer toegestaan om te vliegen met de MAX. De vliegtuigen zijn aangepast en de piloten zijn extra opgeleid. De MAX-toestellen van TUI zijn inmiddels weer een maand in gebruik.