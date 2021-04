Verdachte (16) aangehouden voor mishandelen meisje (12) met kettingslot

Een 16-jarige Haarlemmer is gisteren opgepakt omdat hij wordt verdacht van het mishandelen van een 12-jarig meisje met een kettingslot op een parkeerplaats bij de Veerplas in Haarlem.

Iets meer dan een maand geleden stond het meisje met een aantal leeftijdsgenoten op het parkeerterrein te praten toen er twee jongens aan kwamen lopen. De jongens vonden dat het groepje weg moest gaan en zij begonnen het groepje weg te duwen.

Een van de jongens had een kettingslot in zijn hand waarmee hij het slachtoffer meerdere malen sloeg. Na het incident liepen de twee daders weg. Het meisje werd voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de andere jongen die erbij was.