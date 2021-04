Crowdfunding na diefstal en vernielingen bij gasfabriek

Een crowdfunding voor de GAS!Fabriek aan de Helderseweg in Alkmaar heeft in korte tijd meer dan duizend euro opgeleverd. Bij het restaurant werd afgelopen week ingebroken en er werd een trampoline vernield. Een buurtbewoner startte de inzamelingsactie voor een nieuwe trampoline. En met succes, want binnen twaalf uur was het streefbedrag binnen. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

Vandalen hadden de kinder-picknicktafel en twee krukken van de GAS!Fabriek gesloopt. Ook hadden ze de sloten van een opslagkast en de container gehaald en spullen meegenomen. Het ergste is nog dat er met een hamer uit de opslag een gat in de trampoline is geslagen.

"Wij vinden dit verschrikkelijk", appte de eigenaar in de buurtapp. "We lieten de trampoline ook mede voor de kinderen uit de buurt staan, ondanks dat wij door de crisis dicht zijn. Nu moeten wij de trampoline vervangen en dat kost al snel 800 of 900 euro. Geld dat wij nu logischerwijs niet hebben."

Hamer

Mensen van de GAS!Fabriek waren de buurt ingegaan voor informatie over de vandalen. "Alle kinderen die wij gesproken hebben zeggen dat ze niet weten wie het gedaan heeft, maar ze wisten dus wel te vertellen dat iemand met een hamer de trampo had gemold", gaat het verder in de buurtapp. "Mochten jullie wat horen van jullie kinderen, dat zij meer weten, dan horen wij dat graag."

Het plan was om bij de gemeente om subsidie te vragen voor een nieuwe trampoline, ook al had de eigenaar er weinig vertrouwen in deze te krijgen, maar dat hoeft dus niet meer.