Petten moet binnen paar maanden beter mobiel bereikbaar zijn

Het is een al lang slepende kwestie, maar er lijkt licht aan het eind van de tunnel. Zowel KPN als T-Mobile zijn aan het werk om Petten beter bereikbaar te maken. Al jaren klagen klanten dat bellen met een mobieltje niet te doen is en zelfs voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Twee jaar geleden werd het voor Pettenaar Jan Tooms duidelijk dat er wat moest gebeuren. Een klant van zijn vrouw's schoonheidssalon zakte ineens weg. "We hebben met meerdere mobieltjes geprobeerd om het alarmnummer 112 te bellen maar dat ging niet." Gelukkig kwam het slachtoffer snel weer bij en konden ze naar de dokterspost, maar de schrik zat er goed in. "Sindsdien is er eigenlijk niks verbeterd."

Maar dat lijkt nu toch te gaan gebeuren. KPN laat aan NH Nieuws weten dat een sirene-mast aan de Strandweg nieuwe antennes krijgt. Volgens het bedrijf zijn alle vergunningen en contracten rond en hoeft alles alleen nog maar te worden gebouwd. Over drie tot zes maanden zou dat moeten gebeuren. Na de zomervakantie zou er verbetering merkbaar moeten zijn.

Dorpsraad

Daarnaast heeft ook de Dorpsraad nieuws gekregen: "We staan hier op de hoek van de Spreeuwendijk en de Westerduinweg. Hier gaat T-Mobile een nieuwe mast bouwen. Die komt als vervanging van de mast die nu bij camping Corfwater staat", vertelt voorzitter Sijbrand Spannenburg. "Dat is goed nieuws. Dit is een slepende kwestie waar we nu al zo'n vijf jaar mee bezig zijn. We hopen dat dit de oplossing is."

Jan Tooms demonstreert nog even hoe slecht het bereik soms is. "Je moet soms bij het raam gaan staan en dan als een standbeeld blijven staan en vragen: 'Hoort u me nu?'. En dan snel je gesprek afronden." Hij zit bij KPN en hoopt dat het snel beter wordt, maar wil het eerst zien voor hij het gelooft. In de tussentijd vertrouwt hij, in geval van nood, op een stuk oude techniek: "Dit is een vaste telefoon. 'Old skool' maar het werkt altijd."