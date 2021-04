Gerard van der Lem: "En toen waren we opeens wereldkampioen!"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat oud-voetballer en coach, Gerard van der Lem. Als voetballer was hij een geslepen voorhoedespeler en als assistent van Louis van Gaal behaalde hij met Ajax grote successen.

"Ik was als voetballer niet zo'n werker", zegt Van der Lem met veel zelfkennis. "En ook niet zo'n beuker. Ik was meer van het creatieve. Ik ging er makkelijk langs en mijn voorzet was bijna altijd goed."

Maar hoe goed ze ook waren, tegen Inter konden ze niet op, zo was het idee vooraf. Inter beschikte over meerdere spelers die voor het Italiaanse elftal uitkwamen. Toch won de Amsterdamse bluf. In Milan werd er met 1-2 gewonnen en thuis bleef het 0-0. Een sensatie.

Een van de hoogtepunten uit zijn voetballoopbaan waren zeker de Europese wedstrijden tegen Inter Milan in 1974. FC Amsterdam beschikte over een geweldig elftal met onder meer routiniers Jan Jongbloed en Frits Flinkevleugel. Voorin stonden de jonkies Van der Lem, zijn maatje Nico Jansen en Geert Meijer.

Na zijn voetballoopbaan werd Van der Lem trainer. In 1990 kwam hij bij Ajax terecht als jeugdtrainer. Louis van Gaal, die Beenhakker was opgevolgd als trainer van het eerste, haalde hem bij de selectie als zijn assistent. Vele succesvolle jaren volgden.

Wereldkampioen

"Op 28 november 1995 werden we wereldkampioen. We hadden helemaal geen gevoel bij die wedstrijd", zegt Van der Lem. "We hadden in mei de Champions League gewonnen. En in dit jaar gingen we ook hartstikke goed." Een kleine twee weken van tevoren reisde de selectie af naar Tokio, waar de wedstrijd tegen werd gespeeld tegen Gremio uit Brazilië. Dat hadden de artsen geadviseerd. Zo kon iedereen rustig wennen aan de omstandigheden.

Van der Lem: "Het was een hele saaie wedstrijd. Heel weinig kansen over en weer. Maar toen die Danny (Blind red.) die laatste penalty erin schoot, keken we elkaar aan: nu zijn we wereldkampioen ook. En in dat elftal van toen speelden mensen die nu Ajax dragen: Van der Sar, Overmars."

