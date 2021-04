Kagerbos volgehangen met hakenkruizen

Bezoekers van het Kagerbos keken afgelopen weekend raar op tijdens hun wandeling. Op Facebook is te lezen dat het hele bos was volgehangen met pamfletten van StopWorldControl.com. Daarop werd de vergelijking getrokken met de opkomst van het Nazisme in de Tweede Wereldoorlog en op een deel werd ook een hakenkruis afgebeeld.

Pamfletten in Kagerbos

Het gaat om een boodschap van StopWorldControl.com, een van oorsprong Amerikaanse groepering die ervan overtuigd is dat de coronapandemie een plan is van een groep multimiljonairs om een nieuwe wereldorde te creëren. Op de uiting vergelijken zij een aantal dingen van de coronacrisis nu met de situatie in de Tweede Wereldoorlog, zoals bijvoorbeeld winkels dicht en strikte regels. Op een andere pamflet staat te lezen: ‘Waarom worden artsen en deskundigen gecensureerd.’ Stelletje wappies De meningen op facebook over deze actie zijn duidelijk. “Serieus? Met een hakenkruis? Ik heb voor iedere mening respect maar moet dit zo?”, schrijft degene die de foto’s van de pamfletten heeft gepost. Onder de post staat te lezen: “Corona crisis vergelijken met de 2e wereldoorlog.... Stelletje wappies!” en “Degene die dit heeft opgehangen zou eens moeten ervaren hoe het was in de tweede wereldoorlog, dan piept die wel anders! Ik heb nog wel wat tulpenbollen in de tuin voor je”. En dit is slechts een greep uit de reacties. Wat de gemeente hiervan vindt en of zij nog actie gaan ondernemen om de beplakker te achterhalen is nog onduidelijk.