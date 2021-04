Geduld in groenteteelt: vrieskou vertraagt eerste bloemkolenoogst bijna twee weken

Groenteteler Meindert Jan Botman uit Oostwoud wierp in de afgelopen weken om de twee dagen een blik op zijn 80.000 winterbloemkolen. Door de kou zat er maar weinig groei in de planten, maar vandaag zijn ze klaar om van het land gehaald te worden. En daarmee belanden de eerste Hollandse bloemkolen in de schappen. "Er wordt toch rekening gehouden met Hollandse kool en als die later is, dan kan dat gevolgen hebben voor de aantallen in de supermarkt."

Meindert Jan Botman is eigenlijk gespecialiseerd in broccoli, maar winterbloemkool is iets dat hij - net als verschillende andere telers - erbij produceert. Het is een risicoproduct: van augustus tot maart zit het in de grond. "En in die zes maanden kan er een hoop gebeuren", vertelt Botman. "Met water in de herfst, met wilde dieren die de planten opeten en daarna de vorst."

Dat laatste is de afgelopen jaren nauwelijks een probleem geweest. Maar met de vorstperiode in februari en de nachtvorst van begin april moesten de telers plots in actie komen.

Beschermen tegen wind

"Winterbloemkool kan in principe tegen een klein beetje vorst, maar niet te veel en niet te lang", vertelt Botman tijdens het oogsten. "Nu was het een aantal dagen echt koud. En dan is het eigenlijk de grens: kan de plant er tegen of niet? Dus ik heb ze wel bedekt met een doek om ze te beschermen tegen de koude wind. En dat is goed gelukt, want ik snijd nu wel heel mooie bloemkool."

Lees verder onder de reportage: