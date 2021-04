Verdachte aangehouden voor gewelddadige woningoverval IJburg

Er is een 21-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar een gewelddadige overval op IJburg afgelopen januari . Een moeder en haar 8-jarige dochter werden daarbij bedreigd met een wapen.

Op 7 januari in de ochtend werden een 33-jarige vrouw en haar 8-jarige dochter door twee mannen overvallen in hun woning op de Jan Vrijmanstraat. De daders deden zich voor als pakketbezorgers. Toen de vrouw de deur opendeed, kwam de 'bezorger' en zijn handlanger binnen. Ze kreeg een trap en werd geslagen. Haar jonge dochter was ook thuis. De vrouw hield lichte verwondingen over aan de overval.

Er werden dure sieraden en andere waardevolle eigendommen meegenomen.

Verdachte

De verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij de overval. Waar hij precies van verdacht wordt kan de politie niet vertellen. "In het belang van het onderzoek, en omdat de verdachte in beperkingen zit, worden er geen verdere mededelingen gedaan over zijn verdenkingen", stelt de politie.

De politie is nog steeds op zoek naar meer informatie over de overval en roept getuigen zich dan ook op zich te melden.