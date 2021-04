Verdachte moord Bas van Wijk zegt dat hij wapen droeg omdat hij zich onveilig voelde op straat

El Y. zegt dat er wat onenigheid was tussen beide groepen en dat zijn neef naar de groep liep om verhaal te halen. "Er waren al wat spanningen. Mijn neef ging er naartoe. Ik ben er achteraan gelopen." De verdachte droeg op dat moment een wapen. "Dat had ik bij me, omdat ik wat problemen had met mensen 'buiten'. Dat was ook de reden dat ik opgefokter reageerde."

Na een woordenwisseling stelt El Y. rakelings langs één van de vrienden van Bas van Wijk te hebben geschoten in het water. "Toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt om naar het horloge te vragen. Als ik het horloge had gekregen, had ik het misschien in het water gegooid of op de grond." Toen El Y. zijn zin niet kreeg, schoot hij naar eigen zeggen in het water.



"Maar er was daar helemaal gevaar voor jou", houdt de rechter hem voor. "Je had niet naar die groep toe hoeven gaan. Er is ook gezegd dat het een ordinaire straatroof was, omdat je die Rolex wilde jatten." Daarop zegt El Y. dat hij van tevoren niet de intentie had om het horloge te stelen. "Dat is ook iets waar ik heel erg mee zit. Dat het in het begin zo naar buiten is gekomen. En ik begrijp dat dat door mezelf komt. Maar het is totaal niet het doel geweest."