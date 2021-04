Veel haatmail voor poppodium PX om deelname aan testevenementen

Dat poppodium PX is geselecteerd als locatie voor testevenementen wordt niet door iedereen met gejuich ontvangen. Volgende week treden de 3JS en Peter Pannekoek er op, maar in aanloop naar die optredens ontvangt PX nogal wat haatmail, wat voor een nare bijsmaak zorgt. Directeur Jera van Gelder: "Het zijn veel vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog."

Toch is dit volgens Van Gelder geen reden om vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog te maken. Ze begrijpt dat mensen zich machteloos voelen, 'maar dat wil niet zeggen dat je niet met respect met elkaar om moet gaan'. Om hun kant te belichten heeft het poppodium een statement naar buiten gebracht. "Hier komen ook veel leuke reacties op", vertelt Van Gelder. "De samenleving is gespleten."

Het grootste probleem is volgens critici dat je je verplicht moet laten testen om bij een voorstelling aanwezig te mogen zijn. PX staat niet alleen, vertelt Van Gelder. "Alle podia die meedoen krijgen dit soort mailtjes." De medewerkers van het poppodium zijn overvallen door alle negatieve reacties. Van Gelder: "Wij schrokken, wij zijn heel erg blij dat we open kunnen." Van Gelder wil juist op deze manier bezoekers iets moois brengen.

De berichten die naar buiten komen over de vergoedingen die testlocaties krijgen, zorgen ook voor onbegrip. Waar testlocaties van de Stichting Open Nederland per dag ruim 42.810 euro ontvangen, krijgen poppodia en andere deelnemers uit de cultuursector geen cent. "Wij verliezen alleen maar aan zo'n evenement", aldus Van Gelder.

In totaal staan er in PX drie testevenementen gepland. Op woensdag komt cabaretier Peter Pannekoek optreden, donderdag en vrijdag staan de 3JS op het podim. Per dag zijn er ongeveer 200 mensen welkom. Het 3JS-concert van vrijdag 30 april is uitverkocht, voor donderdag 29 april zijn nog enkele kaarten over, net als voor het optreden van Pannekoek.

Geen testlocatie in de buurt

Dat de voorstellingen nog niet zijn uitverkocht, heeft volgens Van Gelder te maken met het gebrek aan testlocatie in de buurt. Mensen die erbij willen zijn, moeten zich in de Amsterdamse Weesperstraat laten testen. "Dat moet je op je werkdag doen, dat geeft een belemmering." Volgens de directeur zou een teststraat in Volendam het probleem oplossen.

NH Nieuws maakte eerder een reportage over het aankomende testevenement: