Politie vindt voorwerp tijdens nieuwe zoektocht naar vermiste Sumanta Bansi

De politie bevestigt een voorwerp te hebben gevonden tijdens een zoektocht naar het lichaam van de al drie jaar vermiste Sumanta Bansi. Wat het precies is, is nog onduidelijk. Al de hele dag wordt er in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude onderzoek gedaan. Een deel van het gebied is ook afgezet en benoemd tot plaats delict.

NH Nieuws/Chantal Bos

"We zijn net gevraagd het gebied te verlaten en bij de parkeerplaats is het ook met linten afgezet. Er werd net even daarvoor ook een koffer weggedragen", aldus NH Nieuws-verslaggever Chantal Bos. De politie wil alleen kwijt dat het voorwerp wordt onderzocht. "Er wordt nu met een boot langs de walkanten van de sloot gezocht. Ook is het afgezette gebied verder uitgebreid", aldus Bos. De zoektocht komt vlak na een oproep aan het OM door de familie van Sumanta in de Telegraaf. Er was onvrede over het verloop van de zoektocht naar de vrouw die februari 2018 van de aardbodem verdween. "Er werd telkens gezegd dat er niet verder gezocht kon worden vanwege het slechte weer. Maar toen het weer beter werd, vroeg de familie zich af waarom er niets gebeurde. Ze vinden het te lang duren", zo legt hun advocaat Priya Soekhai uit.



Bekijk hier beelden van de zoektocht naar Sumanta.

Zoektocht naar Sumanta Scharwoude - NH Nieuws

Ouders blij met zoektocht De ouders zijn blij dat er nu toch weer gezocht wordt. "Ze hopen dat er eindelijk uitsluitsel komt en Sumanta wordt gevonden. Al houden ze er ook rekening mee dat het misschien wel nooit gaat gebeuren", aldus de familie-advocaat. Want tijdens een tussentijdse rechtszaak in februari zou uit afgeluisterde telefoongesprekken van hoofdverdachte Manodj. B. (41) blijken dat hij het lichaam zou hebben opgelost in chemicaliën. Waarom er juist nu wordt gezocht in Scharwoude nadat de afgelopen jaren veelvuldig onderzoek werd gedaan in het Robbenoordbos is niet duidelijk. De politie kan niet meer kwijt dan dat er op land en in het water gezocht wordt. En ook het OM houdt de kaken stijf op elkaar. "Het betreft hier een lopend strafrechtelijk onderzoek, over de inhoud daarvan doen wij zoals gebruikelijk geen mededelingen", aldus een woordvoerder. "Ook wij weten niet waarom er daar wordt gezocht", aldus advocaat Soekhai. "Sowieso moeten we terughoudend zijn over het onderzoek. Ik kan er ook niet alles over zeggen."