Proeftoeristen Rhodos allemaal coronavrij op weg terug naar Schiphol

Alle deelnemers aan de proefvakantie naar Rhodos zijn vanochtend negatief getest op corona. De 188 reizigers stapten rond 11.30 uur Griekse tijd in het Transavia-toestel dat ze terug naar Schiphol gaat vliegen. Als ze thuis zijn, moeten ze nog wel vijf tot tien dagen in quarantaine.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De lengte van de quarantaineperiode hangt af of de proeftoeristen bereid zijn om na vijf dagen nog een PCR-test te doen. Bij een negatieve uitslag mag de quarantaine worden beëindigd.

Dit weekend was het nog even spannend of alle deelnemers wel mee terug mochten naar Nederland. Van vier toeristen kon na de verplichte PCR-test om terug te reizen naar Nederland, niet met zekerheid worden vastgesteld of ze negatief waren. Uiteindelijk bleek ook na de sneltesten van vanochtend dat niemand corona had opgelopen.

Gran Canaria

Aan de eerste proefvakantie deden 188 deelnemers mee. Er was plek voor 189 reizigers, precies het aantal stoelen in een Transavia Boeing 737, maar één toerist bleek vlak voor vertrek vanaf Schiphol niet alle reisdocumenten in orde te hebben en kon niet mee.

Vanaf vandaag is de inschrijving voor de tweede coronavrije vakantie begonnen. TUI Nederland en Corendon vliegen op 1 mei met 180 proeftoeristen naar Gran Canaria. Die reizigers mogen in tegenstelling tot de Rhodos-groep wel van hun resort af. De proefvakanties zijn initiatieven van de overheid om erachter te komen of veilig reizen naar het buitenland van de zomer weer mogelijk is.