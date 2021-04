De Peiling: testevenementen moeten stoppen

Het Fieldlab-evenement 538 Oranjedag is aankomende zaterdag in het hartje van Breda. De onrust en kritiek rondom het testevenement nemen toe. Hoe verantwoord is het om met 10.000 man te gaan feesten? Zie jij de toegevoegde waarde van het testevenement in? Of kunnen we al het geld en middelen beter investeren in vaccineren, zodat de samenleving weer snel open kan? Hoe moreel is het om pal tegenover het Amphia Ziekenhuis feest te vieren? En hoe zit het met alle horeca-ondernemers die niet worden betrokken bij het evenement?