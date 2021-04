Manden op straat om puppyhandel op Marktplaats aan te kaarten: 'Intens dierenleed'

"Uiteindelijk zorgt het ook voor mensenleed", vertelt Karen. "Voor mensen die zo'n hondje kopen is het vaak een grote ellende." De mandjes staan symbool voor het dierenleed. "We weten helemaal niet hoeveel hondjes er komen te overlijden."

De handelaren halen vaak hondjes uit het buitenland en bieden ze via Marktplaats aan. Ze kopen de puppy's van grootschalige broodfokkers, waarbij de nadruk ligt op geld verdienen. De gezondheid van de pups is voor broodfokkers vaak niet het belangrijkst.

House of Animals wil dat Marktplaats stopt met het aanbieden van advertentieruimte aan zogenoemde broodfokhandelaren, vertelt Karen Soeters van de dierenwelzijnsorganisatie. "De hondjes die uit Oost-Europa komen zijn vaak ziek, ze zijn te jong en ze zijn vaak niet of te weinig ingeënt", vertelt Karen aan NH Radio . "Het is echt zo'n intens dierenleed dat hieraan kleeft, ook voor de moederhonden in Hongarije."

"Ik hoop dat ze bij Marktplaats tot bezinning komen en eindelijk een keertje verantwoordelijkheid nemen door die handelaren van hun platform te weren", zegt Karen. "Marktplaats heeft zo'n belangrijke functie. De meeste mensen beginnen hun zoektocht naar een hondje op Marktplaats en als je daar begint, sta je al 1-0 achter."

Verschillende namen

Karen legt ook uit hoe deze handelaren te werk gaan. "Handelaren zijn ontzettend slim, ze plaatsen dertig verschillende advertenties, onder dertig verschillende namen, met dertig verschillende nestjes. Als je dan op een linkje klikt, dan denk je dat het een nestje is van een particulier. Ze zeggen ook nooit dat ze handelaar zijn. Dat klopt niet."

Daarnaast zouden deze handelaren ook niet de gebruikelijke route van Marktplaats volgen. "Ze zeggen 'op mail reageren we niet', je kunt alleen maar bellen", vertelt Karen. Ze hoopt dat veel mensen de mandjes zien staan. Op deze manier trappen ze de campagne tegen Marktplaats af.

Misbruik

Een woordvoerder van Marktplaats laat weten dat er op dit moment niemand op kantoor aanwezig is om House of Animals te ontvangen. In de schriftelijke verklaring zegt het platform dat de dierencategorie voorziet in behoefte van een grote groep mensen. "Marktplaats doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om dierenwelzijn bij handel in dieren te bevorderen. Helaas is er ook een kleine groep gebruikers die probeert misbruik te maken van het platform. Dit heeft onze nadrukkelijke aandacht."

Marktplaats geeft aan dat goede voorlichting rond de aanschaf van een dier het startpunt is. Om dit te kunnen doen werkt het bedrijf samen met verschillende instanties, zoals de NVWA en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. Daarnaast spreken ze ook met dierenwelzijnsorganisaties. "We zijn ook voortdurend in gesprek met verschillende dierenrechten-NGO’s over deze aanpak."