Op hol geslagen pony sprint met wagen en al dwars door Hoofddorp: "Was doodeng"

De pony deed 's middags met zijn menster mee aan privélessen op de manege in het Haarlemmermeerse bos, vertelt Helen de Hoog van de mencommissie van paardensportvereniging Haarlemmermeer Ruiters aan NH Nieuws. "De menster was met de pony in de bak aan het rijden toen de pony ergens van schrok en het op een rennen zette."

Nog in de bak viel de menster uit de aanspanning, waarna de pony het manegeterrein in sneltreinvaart verliet. "Over het fietspad, door de fietstunnel, richting z'n stal", vertelt De Hoog. "Vanwege corona waren er maar een paar mensen op het terrein, maar zij sprongen direct in hun auto, en hebben onderweg mensen gevraagd of ze een pony hadden gezien."

Route

Terwijl de politie talloze belletjes over de pony kreeg, rende het dier volgens een getuige met het 'rammelende, klapperende karretje' achter zich aan via de Kruisweg naar de Burgemeester Pabstlaan. Halverwege stak hij de Hoofdvaart over, om uiteindelijk 'aan de andere kant van het dorp' bij de Nieuweweg uit te komen.

"Een man op een scooter, die al een tijdje achter de pony aanzat, heeft daar zijn leidsels kunnen pakken en 'm met een andere man kunnen stoppen", gaat De Hoog verder. Nadat ook de politie poolshoogte had genomen (zie foto hierboven), heeft een betrokken vrouw de pony terug naar zijn eigenaar gebracht.