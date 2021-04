Klaassen over de bekerfinale: "We zeiden op de bank al: David gaat scoren"

Ajax won gisteravond in extremis van Vitesse in de bekerfinale in de Kuip. In blessuretijd maakte invaller Neres de beslissende: 2-1. Het is de twintigste nationale cup die de club wint, en daar is trainer Erik ten Hag natuurlijk trots op.

"Het is uiterst knap van mijn ploeg dat ze dit hebben kunnen brengen na donderdag." In de Europa League tegen AS Roma speelde Ajax gelijk. "Het heeft veel met mentale veerkracht te maken", stelt Ten Hag.

Niet vieren en niet rouwen

"Na de vorige wedstrijd had ik er al op gehamerd, of we nou winnen of verliezen, we kunnen het niet vieren en we gaan ook niet rouwen. De blik moet gelijk op de volgende wedstrijd, en dat hebben ze goed opgepakt."

Vitesse begon iets beter aan de wedstrijd dan Ajax. Ajax was nog erg zoekende, maar kreeg na een kwartier de controle en in de 22e minuut kwam de club op 1-0 voorsprong. Gravenberch poeierde de kiezelhard achter doelman Pasveer. Even later counterde Vitesse naar de gelijkmaker en pas in de 91e minuut werd de wedstrijd beslist in het voordeel van Ajax, door een goal van Neres dus.

Klaassen zegt al het voorgevoel te hebben gehad dat Neres de goal zou maken. "Ik moet zeggen, we zeiden op de bank tegen elkaar van: David gaat scoren. Nu heel makkelijk te zeggen natuurlijk, maar we zeiden het echt."

'Hartstikke mooi'

Voor Klaassen was het een extra mooi moment. "Ik had nog nooit die cup gewonnen, dus ik ben heel blij."

De Kuip werd eerder deze week al omgetoverd tot Ajax-stadion met rode en witte zakken op de tribune. "Dat mensen de moeite doen om zoiets voor te bereiden, wij vinden het hartstikke mooi."