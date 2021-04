Gekraakt pand aan Oudezijds Voorburgwal ontruimd

Een gekraakt pand aan de Oudezijds voorburgwal is ontruimd. Volgens omstanders werd het pand vijf dagen geleden gekraakt, er hingen spandoeken met onder andere 'Kraken gaat door' op.

Rond 20.30 uur is de Mobiele Eenheid (ME) het pand binnengegaan, zo bevestigt de politie. Volgens een omstander is het pand inmiddels weer leeg.