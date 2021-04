Haarlems baasje van dagenlang vermiste hond bedankt hulptroepen in drive-thru

Zes dagen lang is er met dertig vrijwilligers gezocht naar de in paniek ontsnapte hond Boet van Wilma Bosscha uit Haarlem. Nu de pas geadopteerde viervoeter weer veilig thuis is, heeft ze alle vrijwilligers uitgenodigd voor een 'drive-thru' om hen te bedanken met bloemen.

De tweeënhalf jaar oude Boet komt uit Portugal en is door Wilma geadopteerd. Maar na een week in Nederland in begin april, raakte de hond in blinde paniek tijdens het uitlaten in het Schoterbos en rukte zich los uit de handen van Wilma.

"Je gunt hem niets anders dan een ontspannen leven en als hij dan de benen neemt, dan ja, de ergste spookbeelden in je hoofd." Want Boet werd zelfs gesignaleerd op de Westelijke Randweg in Haarlem, waar politie naast hem moesten gaan rijden om ongelukken te voorkomen. En ook daar laat hij zich niet vangen en hij wordt later zelfs gespot op het spoor.

Uitgeput en uitgehongerd

De vrijwilligers die via social media verbonden zijn aan de Hulpgroep Vermiste Honden NH/ZH, kwamen al snel in actie. Via Google Maps worden zogenaamde 'zichtmeldingen' doorgeven. Vrijwilligers gaan dan, vaak met hun eigen honden, op die locaties wandelen om te helpen zoeken. Uiteindelijk vonden ze Boet na zes dagen uitgeput en uitgehongerd in een tuin in Overveen.

De dankbaarheid is groot bij Wilma. En terwijl Boet in huis wacht, omdat hij nog steeds angstig is, deelt ze aan alle voorbij rijdende vrijwilligers in auto's en op de fiets bloemetjes uit. En een traktatie voor hun honden.

Cheque

Karin Kok, die vier jaar geleden het zoekteam in deze regio is gestart, krijgt van Wilma nog een cheque. De donatie voor de Hulpgroep wordt ingezet voor een chipreader, waar honden beter mee getraceerd kunnen worden. Maar ook voor heupgordels, die uitgereikt worden aan baasjes waarvan de hond is ontsnapt. "Heel veel honden raken vermist, doordat ze een ruk aan de riem geven en het baasje valt. Met een heupgordel kan dat niet meer gebeuren."