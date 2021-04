Ajacied Devyne Rensch start in de basis in bekerfinale, Neres op de bank

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft in de bekerfinale tegen Vitesse de beschikking over de vertrouwde namen. Devyne Rensch is fit genoeg bevonden en begint in de basis.

Rensch liep in het duel met RKC hamstringklachten op. Tegen AS Roma was hij geschorst en dus leek de finale geen probleem te worden. Ten Hag liet vrijdag op de persconferentie weten dat de rechtsback niet had getraind, maar is alsnog fit genoeg. Ook Sean Klaiber was een vraagteken. Hij begint op de bank.

Dat betekent dat Ajax over dezelfde spelers als tegen AS Roma kan beschikken. Sebastien Haller, die in de Europa League niet speelgerechtigd was, vervult de spitspositie. Dat gaat ten koste van David Neres.

De bekerfinale is live te volgen op NH Radio!

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic

Opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Dasa, Bazoer, Rasmussen, Wittek, Trondstad, Tannane, Bero; Broja, Openda