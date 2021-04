Ajaxselectie door handjevol supporters uitgezwaaid naar bekerfinale

Een handjevol fans, vooral veel ouders met kinderen, heeft vanmiddag de Ajaxselectie uitgezwaaid. Het elftal vertrok om 15.15 uur vanuit een hotel aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid naar Rotterdam om daar de bekerfinale tegen Vitesse te spelen.

De politie had duidelijk gerekend op serieuzere uitzwaaiers want de dienders waren nadrukkelijk aanwezig met paarden en ME.

"Het was kort, maar zeker de moeite waard", vertelt een jonge fan in clubtenue die zijn elftal luidkeels toejuicht. "Ik zat liever in het stadion maar dat kan wegens corona helaas niet", verklaart hij zijn aanwezigheid. Natuurlijk voorspelt deze fan winst voor zijn ploeg, 2-1 met goals van Davy Klaassen en David Neres.

Fakkel

Ongeregeldheden bleven uit, er werd voor het hotel welgeteld één fakkel ontstoken. Verderop op de Apollolaan waar de bussen passeerden werden nog een paar fakkels aangestoken, maar het vertrek uit Amsterdam bleef gezellig.