Makers ANNE+ over internationale film: "Het is een droom die uitkomt"

Na het succes van de eerste twee seizoenen zijn de makers van de lesbische serie ANNE+ op dit moment druk bezig met de opnames van een bioscoopfilm, die later ook op Netflix te zien zal zijn. Wat ooit begon als webserie is straks dus over de hele wereld te bekijken."We willen dat zo veel mogelijk mensen queer-representatie zien."

Bij het oudste lesbische café van Amsterdam, Café Saarein, wordt een scène opgenomen van de nieuwe film van ANNE+. De film gaat, net als de serie, over het leven van de lesbische twintiger Anne, gespeeld door Hanna van Vliet. De makers hebben de serie bedacht omdat ze vinden dat lesbische jongeren zich niet voldoende kunnen identificeren in de media. Regisseur Valerie Bisscheroux: "Het is belangrijk dat ANNE+ er is omdat we heel veel representatie misten van jonge, queermensen. We krijgen zo veel berichten van jonge mensen die enthousiast zijn over de serie en uitkijken naar de film of mensen die zeggen dat ze uit de kast zijn gekomen omdat ze ANNE+ hebben gezien. Dat geeft wel aan wat voor impact de serie heeft op een generatie." Tekst gaat verder na de video

"Stiekem dachten we wel dat het een grote impact kon hebben", vertelt scenarioschrijver en bedenker van de serie Maud Wiemeijer. "Maar een Netflix- en bioscoopfilm is iets waar we alleen maar van konden dromen natuurlijk." Voor sommige landen zal de film een utopisch beeld zijn, volgens Bisscheroux. "Het is een bewuste keuze om te laten zien hoe het zou kunnen zijn en wat we het liefst willen dat het zou zijn in de wereld. Maar tegelijkertijd willen we ook niet ontkennen waar queermensen mee te maken krijgen, dus we proberen daar een balans in te vinden."

