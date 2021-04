Johan blijft zoeken naar vermiste vliegers: "Ze hebben ons vrijheid gegeven"

Het is wel even een ander gezicht: een grote kerel in een klein bootje, maar Johan Graas is er blij mee. Graas is van de stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945. Hij heeft zich er inmiddels bij neergelegd dat hij de Argonaut - een twaalf meter lange, robuuste voormalige politiepatrouilleboot- heeft moeten verkopen. Te duur in onderhoud en de kosten voor de ligplaats kon de stichting niet meer betalen omdat ze door corona geen inkomsten meer hebben uit het Luchtoorlogmuseum in Fort Veldhuis.