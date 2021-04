Actie voor zwerfvuilprikker Toon succesvol: "Ik doe alsof er niks aan de hand is"

SANTPOORT - Hij is er beduusd van. Toon van Wijnen weet niet wat hem overkomt sinds het filmpje over zijn activiteiten als vrijwillig zwerfvuilprikker is verschenen op de site van NH Nieuws. Dat nobele werk in combinatie met het trieste relaas over zijn autootje dat op instorten staat, heeft veel losgemaakt.

"Niet alleen uit Santpoort, maar uit het hele land krijg ik reacties", zegt Toon, net terug van een rondje zwerfvuil ophalen. Want, het werk gaat intussen toch gewoon door: een schone omgeving vindt hij nu eenmaal belangrijk. Maar het is meer dan dat: "Ik ben lekker onder de mensen en het werk geeft me voldoening. Net heb ik nog iemand gelukkig kunnen maken met een oude naaimachine."

De karakteristieke rode auto waarmee hij zijn werk als onbetaald vuilnisman doet, is net uit geprutteld als Toon met zuchten en steunen uitstapt. Hij loopt een rondje om de auto en de conclusie is: het duurt niet lang meer of de rammelbak geeft de geest. Dat zou betekenen dat hij zijn werk deels moet neerleggen. En dat wil niemand, zoals blijkt uit de donaties. Tekst gaat verder onder het filmpje.

Een leven tussen het vuil - NH Nieuws

Op de site GoFundMe is inmiddels bijna 6.000 euro opgehaald. "Ongelooflijk", zegt Toon. "Er zijn mensen bij die 500 euro hebben geschonken. Dat geloof je toch niet? Ik sta echt versteld van de goedheid van de mensen." Maar er zijn veel meer initiatieven. De Rotary heeft zich gemeld, er is spontaan geld opgehaald in de buurt en de plaatselijke winkeliersvereniging wil een poging doen Toons auto te laten opknappen. Hij is met de middenstanders naar een garage geweest. "Maar het probleem is dat de onderdelen niet meer leverbaar zijn." Maandag volgt een nieuwe poging bij een andere garage. En dan is er ook nog het genereuze aanbod van een bedrijf dat nieuwe, elektrische versies van Toons wagentje importeert. De importeur wil een forse financiële bijdrage leveren bij de aanschaf van een nieuwe.

Stroomlijnen De grootste uitdaging nu is alle aanbiedingen bij elkaar te brengen. "Het geld is er al bijna, het gaat echt de goede kant op", zegt Steef Boots, die de inzamelingsactie via de site GoFundMe is begonnen. "Het gaat er nu om alles te stroomlijnen." Toon probeert intussen het hoofd koel te houden. "Ik moet me niet gek laten maken. Daarom probeer ik zoveel mogelijk te doen alsof er niets aan de hand is. Dat gaat het beste door gewoon te werken."