Taxichauffeur rijdt drie keer in op vrouw in Noord

Een taxichauffeur heeft rond 20.30 uur drie keer ingereden op een vrouw op de Geraniumweg in Noord. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De taxichauffeur en bijrijder zijn aangehouden door de politie.

De vrouw en de taxichauffeur hadden een conflict, al is nog onduidelijk wat de aanleiding daarvoor was. De taxichauffeur is aangehouden voor poging tot doodslag, laat een woordvoerder weten van de politie. Ook de bijrijder is meegenomen naar het politiebureau.

Vier omstanders die het zagen gebeuren probeerden de taxi te stoppen en hebben ingeslagen op de auto. Alle omstanders zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Plaats delict is door de politie ruim afgezet voor sporenonderzoek en de auto zal na het onderzoek in beslag worden genomen voor verder sporenonderzoek.