Vertigo van Alice Merton is WEEFF Top Favoriet

Sinds haar debuutplaat Mint kwam er vooral stilte uit de hoek van Alice Merton. De Duitse zangeres is nu terug, met haar nieuwe single Vertigo. Het is de nieuwe WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio!

35mm

Alice Merton verwierf in 2017 haar eerste roem met No Roots, wat ook meteen op haar debuut EP stond. Het nummer ging over de vele verblijfplaatsen die de zangeres in haar jeugd doorkruiste. Ze is geboren in Duitsland, emigreerde als kind met haar ouders naar Canada, na enkele jaren weer terug te verhuizen naar Duitsland. Een vaste verblijfplaats heeft ze overigens nog steeds niet, ze pendelt graag tussen Duitsland en Engeland.

Rocksong Twee jaar na het succesvolle No Roots bracht Alice Merton haar debuutalbum Mint uit, maar daar behaalde ze niet de successen mee waarop werd gehoopt. Waar ze op haar eerste popalbum al de randjes opzocht, neigt haar nieuwe single Vertigo naar een echte rocksong. Het nummer opent met een baslijntje, dat een beetje doet denken aan de muziek van Muse. Het nummer bouwt op naar het refrein, waarna Merton het tempo weer wat terugschroeft. Alice Merton noemt Vertigo ‘een nieuw hoofdstuk’. De single smaakt in ieder geval naar meer! Of Vertigo ook een voorbode is van een tweede album houdt de zangeres vooralsnog een beetje vaag. Beluister alle WEEFF Top Favorieten in onze Spotify lijst! Vertigo van Alice Merton of alle andere oud WTF’s terugluisteren? Abonneer je dan nu op onze WEEFF Top Favoriet Playlist op Spotify.