Band beginnen in coronatijd: La Nique uit Obdam zegt 'Gewoon doen!'

Midden in een pandemie voeten aan de grond zetten als nieuwe band of muzikant valt niet mee, ontdekt de nieuwe indie-folkband La Nique. De release van hun debuut EP is al twee keer uitgesteld door alle coronabeperkingen, maar komt er nu toch echt aan. Frontman en zanger Laniek Reedijk vertelde erover op WEEFF Radio.

Op 4 juni moet deze eerste EP er dan eindelijk echt komen. "Zie het als een foto-album, met foto’s uit mijn leven. Een compilatie van de beste nummers", omschrijft de Obdamse Laniek Reedijk de EP.

De zanger en naamgever vormt de band samen met Sem van Gennip, die hij ontmoette in de vooropleiding van het Conservatorium in Amsterdam. Samen brachten ze, in aanloop naar die eerste EP, al een drietal singles uit, waarvan de nieuwste afgelopen vrijdag verscheen.

Zomerse single

De single, Give Me Your Heart, is lekker zomers. "Het gaat ook over de zomer. Over het begin van een roadtrip, waarbij we stranden in de Franse zonnebloemenvelden omdat je auto het niet meer doet", legt Laniek uit. De single is een voorbode van die debuut EP Summer In Amsterdam.

Een tweede EP zit ook al in de pijplijn, maar verder wil het duo alle nieuwe liedjes vooral op het podium ten gehore brengen. "We willen vooral zoveel mogelijk spelen." En laat dat in deze tijd nou net erg lastig zijn. Het is sowieso niet echt de beste tijd om als nieuwe, opkomende band, voet aan de grond te krijgen, maar dat staat de band niets in de weg. "Gewoon doen!"

Beluister het hele interview met La Nique hier terug: