Stroomstoring in Midwoud en Benningbroek na twee dagen verholpen

De woningen aan de Buurt, het eind van de Midwouder Dorpsstraat en een deel van de Oosterstraat hadden sinds donderdagavond geen stroom. Volgens het energiebedrijf zat er een fout in de kabel, die inmiddels is opgespoord.

John Keijzer, die aan de Buurt woont, was net in Hoorn bij vrienden zich aan het opfrissen toen een buurvrouw liet weten dat er weer stroom was. "Ik spring nu snel in de auto, dan ben ik met een gerust hart voor de avondklok weer thuis," laat Keijzer weten aan de telefoon.



De buurt is blij dat de stroom er weer op zit, maar Keijzer's vertrouwen in het energiebedrijf heeft wel een domper gekregen. "Vanochtend was er nog niemand en werden we met een kluitje het riet in gestuurd. En nu ineens zit de stroom er weer op, terwijl het zou gaan om een zeldzame storing."



Liander zegt tegen NH Nieuws het te betreuren dat het opsporen van de fout in de kabel langer heeft geduurd. "Dat is natuurlijk niet de bedoeling."