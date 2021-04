Wethouder Voorink herkent zich niet in kritiek over participatie Oosterspoorplein

Wethouder Floris Voorink herkent zich niet in de kritiek van een aantal omwonenden van het Oosterspoorplein over het gebrek aan participatie. Dat laat hij weten in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Wat betreft de participatie ontkent de verantwoordelijk wethouder dat ze daarin tekort geschoten hebben. "Vanaf dag één hebben we een werkgroep 'Bruisend Hart' opgericht, met daarin omwonenden en andere mensen uit de omgeving die meedachten over de plannen en de participatie. Die zijn vooral bij de begeleiding betrokken." Wel benadrukt Voorink dat ze de plannen niet aan hun voor hoefde te leggen, maar wel met hen gedeeld zijn.

Volgens de omwonenden zijn ze vrijwel niet betrokken geweest bij het opzetten van de drie scenario's die de gemeente heeft bedacht voor het opknappen van het Oosterpoorplein. Ook zijn ze niet te spreken over de inhoud van de drie scenario's, vooral niet met de voorkeursvariant van de gemeente, genaamd 'Het Plein.'

Omwonenden niet te spreken over plannen gemeente voor Oosterspoorplein

Wat betreft de inhoud van de plannen zijn de bewoners ook niet te spreken. Eén van de thema's van de plannen was hoogbouw. Volgenw bewoners zou er in de hoogte worden gebouwd van 15 tot maximaal 25 meter. Dat wil de wethouder naar het rijk der fabelen verwijzen. "Dat is helemaal niet zo. De hoogtes zijn nog indicatief en het moet aansluiten bij de omgeving. Dus het zou mij zeer verbazen als wij kiezen voor die hoogtes."

Ook de verbinding tussen oost en west speelt een grote rol in de plannen. De kleine spoorbomen zullen verdwijnen. Volgens de wethouder gaat dat betekenen dat automobilisten moeten omrijden, wat de verkeersveiligheid goed zal doen. Dit mag volgens Voorink echter niet ten koste gaan van de bereikbaarheid voor bewoners. "Tegelijkertijd moeten de mensen normaal bij hun huis kunnen. Op die balans zijn wij nog aan het studeren."

Wel zijn alle betrokken partijen het erover eens dat het Oosterspoorplein flink onder handen genomen moet worden. Wat betreft groenvoorzieningen, ondermijning, verkeersveiligheid en verbinding met het centrum laat het Oosterspoorplein veel te wensen over laat. "Het moet het bruisende hart van Hilversum oost worden", reageert de wethouder.

Medio mei worden de drie scenario's aan de gemeenteraad voorgelegd en die zullen uiteindelijk een keuze maken tussen de drie plannen. Het is niet zo dat de raad verplicht is tussen de drie scenario's te kiezen. Wel benadrukt Voorink dat het een zaak is om snel een richting te kiezen.

De gemeente maakt namelijk gebruik van de speciale Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dit betekent dat winkeliers en andere grondbezitters tijdelijk hun grond alleen aan de gemeente Hilversum kunnen verkopen. "Dat is nogal ingrijpend, want je bent afhankelijk van de gemeente Hilversum. Daardoor moeten we binnen een bepaalde deadline met een plan komen."

Luister het gehele interview terug via deze link.