Gooise GGD prikt nog steeds flink door en verwacht toename van vaccins

Stumpel geeft aan dat de tegenvallers wat betreft het AstraZeneca-vaccin, dat niet onder de 60-minners toegediend kan worden, en het Janssen-vaccin dat nu helemaal niet toegediend wordt, geen invloed hebben op het priktempo.

De Gooise GGD maakt voorlopig nog gebruik van het Pfizer-vaccin en de huisartsen gebruiken vooralsnog AstraZeneca voor de 60-plussers. "Het goede nieuws daarbij is dat wij binnenkort een grote lading Pfizers-vaccins verwachten, waardoor wij goed door kunnen prikken." Daardoor is het openen van de tweede prikstraat in Hilversum en een derde in Naarden volgens Stumpel nog zeker nodig.

Ondanks dit goede nieuws wijst Stumpel er wel op dat het vooral in de Gooise ziekenhuizen nog lang niet goed gaat en dat er zelfs patiënten naar andere ziekenhuizen verplaatste moeten worden door gebrek aan plek. "Laatst is er een patiënt met een helikopter naar een ziekenhuis in Friesland gebracht."

Limburg

De Gooise huisartsen en de GGD willen niet het voorbeeld van Limburg volgen. In deze provincie wordt het besluit over AstraZeneca naast zich neergelegd en kunnen mensen onder de zestig jaar ook een prik krijgen.

"In het Gooi kleuren wij gewoon binnen de lijntjes en zoeken wij niet de grens op", laat de GGD-directeur weten. De overgebleven vaccins aan het eind van de dag, ook wel spillage genoemd, worden door de GGD aan niet-gevaccineerd ziekenhuispersoneel gegeven.

Verbijstering

De medicus geeft wel aan de laatste dagen met verrassing, teleurstelling en verbijstering naar het nieuws te hebben kijken. "Wij hadden nooit op gerekend dat door de bijwerkingen het vaccin voor een belangrijke doelgroep niet meer toegepast zullen worden. Dan hoop je dat dit voor Janssen niet het geval zou zijn, maar dan is dat wel zo."

Luister het hele interview terug via deze link.