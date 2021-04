Sofia en Najoua dolblij met verblijfsvergunning: "Kan niet wachten om belasting te betalen"

Twee weken geleden kwamen de Amsterdamse zussen Sofia (24) en Najoua (21) Sabbar in het nieuws, omdat ze naar Marokko dreigden te worden uitgezet . Maar gisteren kregen ze het verlossende woord: ze mogen toch in Nederland blijven. "Ik kom nog steeds niet echt uit mijn woorden."

De zussen zijn opgelucht en kunnen niet wachten om te gaan studeren. Ze gaan zich zo snel mogelijk voor een opleiding inschrijven: Najoua gaat rechten studeren, Sofia gaat voor pedagogiek. Maar er zitten volgens Sofia ook andere voordelen aan hun verblijfsvergunning: "Ik kan niet wachten om belasting te betalen. Zo graag wil ik meedoen met alles."

Onrechtmatig besluit

De moeder van Sofia en Najoua vluchtte twintig jaar geleden uit angst voor haar ex-man naar Nederland en kwam daardoor in de illegaliteit terecht. Ook haar dochters leefden daarom als ongedocumenteerden in Amsterdam. Vier jaar geleden probeerde Sofia tevergeefs een paspoort aan te vragen, sindsdien leefden de zussen tussen hoop en vrees.

Najoua en Sofia hadden volgens de rechtbank in februari al recht op een verblijfsvergunning, maar tegen die beslissing ging de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in hoger beroep. Nu heeft het IND besloten om dat hoger beroep in te trekken en alsnog een verblijfsvergunning te verlenen.

Waarom de IND het hoger beroep heeft ingetrokken is niet duidelijk. Wel laten ze weten dat het eerste besluit onrechtmatig was genomen. De vergunning is daarom vanaf de eerste datum van aanvraag in 2019 verleend.

"Ik heb nog steeds een beetje kortsluiting", zegt Najoua. "Dit was het beste nieuws wat je ooit kon krijgen."