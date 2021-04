Door corona uitgedund Boa-korps in Alkmaar blij met 'relaxte dag'

Een dag die de handhavers van de gemeente Alkmaar vooraf vreesden, verliep positief. Vanwege het mooie weer en de vrije zaterdag werd grote drukte verwacht, met name in het Clarissenbolwerk. Maar dat viel mee. Er waren wel wat meer mensen op de been, maar die hielden zich aan de coronaregels.

Dat was een meevaller voor de Alkmaarse boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) en dat mocht ook wel eens na een vervelende week. Een stuk of tien boa's konden niet worden ingezet omdat ze positief waren getest op corona of nog in afwachting waren van het testresultaat. Daardoor kwam het werk zaterdag op de schouders van een kleiner aantal handhavers dan normaal wordt ingezet.

Geen straf

Sanne en Renée waren twee van de boa's die wél mochten werken. En dat was geen straf. Ze hoefden Alkmaarders nauwelijks op hun verantwoordelijkheid te wijzen, laat staan dat ze boetes moesten uitdelen.

"Een relaxte dag", zegt Sanne, "met mooi weer. Maar ook weer niet héél warm. Misschien is het daardoor wat minder druk dan verwacht. Perfect dus." Renée: "Hoewel we met minder waren, heb ik geen vrees gehad. We kunnen bij incidenten namelijk altijd een beroep doen op de politie."