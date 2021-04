Plataan voor ingang Artis mag voorlopig blijven staan, "maar gevaar nog niet geweken"

AMSTERDAM - De plataan voor de ingang van Artis aan de Plantage Middenlaan zal daar tot in elk geval november blijven staan. Maar daarna moet de boom van het stadsbestuur toch echt weg. Tot woede van veel buurtbewoners: "Dit slaat helemaal nergens op."

De overgebleven doorloop wordt daardoor zo nauw, dat ofwel het fietspad versmald moet worden, ofwel de plataan verplaatst moet worden, schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Daarbij is de keuze dus gevallen op het verplaatsen van de boom.

"Zo'n lange rechte straat met zo'n bomenpartij is uniek. Daar ga je geen happen uithalen"

Quote

Maar dat geldt in dat geval niet voor de laan van platanen waar de boom onderdeel van uitmaakt. "Het gaat om een van de meeste bijzondere straten van Amsterdam", zegt buurtbewoner Bo Jellema, die zich al enige tijd hard maakt voor behoud. "Zo'n lange rechte straat met zo'n bomenpartij is uniek. Daar ga je geen happen uithalen."

Dit omdat er een ongewenste en gevaarlijke verkeerssituatie zou ontstaan als de stoep of het fietspad smaller zou worden. Bovendien kan de boom volgens de gemeente succesvol verplant worden naar een plek in de directe omgeving, zodat de boom behouden blijft.

Daar sluit Anke Bakker van de PvdD zich bij aan. "Als het zo makkelijk is hier, dan maak ik me zorgen voor andere plekken in de toekomst. Dan kunnen bomen daar net zo makkelijk worden weggehaald."

Waar de boom oorspronkelijk op 23 maart al zou zijn verplaatst, is dat nu vooruitgeschoven naar november. Vanwege de gemaakte bezwaren werd 23 maart niet gehaald. Omdat het huidige plantseizoen nu verstreken is, is het ook niet mogelijk om de komende maanden een datum te prikken.