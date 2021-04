Hotelgasten Zuiderduin met meerdere wapens op kamer: "Geen idee wat intentie was"

Het was schrikken gisteravond in het hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Drie mannen uit Zaandam werden aangehouden nadat het hotelpersoneel wapens op de hotelkamer had zien liggen. "Ik ben blij dat het zo is afgelopen", zegt directeur Rith Groot tegen NH Nieuws.

Om 0.30 uur werden de drie mannen opgepakt. De mannen van 41, 42 en 52 jaar kwamen alle drie uit Zaandam. Wat ze in het hotel met de wapens deden is nog niet duidelijk. De politie zegt dat de recherche de zaak gaat onderzoeken.

Rond 20.30 uur gingen medewerkers naar de kamer om te kijken wat er aan de hand was. "Ze zagen wapens op de kamer liggen. Ze hebben mij toen meteen ingelicht en we hebben de politie gebeld." Volgens Groot ging het om ongeveer tien wapens die op de kamer lagen. De politie kan dit aantal niet bevestigen.

De drie mannen trokken gisteravond de aandacht van het personeel. Een van de drie reageerde erg agressief naar het hotelpersoneel, omdat het hotel niet het eten in huis had wat de man wilde. Daarnaast rookten de mannen terwijl dat verboden is in het hotel.

Gisteravond en vanochtend heeft Groot alle medewerkers gesproken die gisteravond aan het werk waren. "Het goed met ze. Sommige zeiden dat ze gisteravond wel hebben zitten malen", vertelt Groot. "Het personeel is niet van slag. Ons personeel zijn nuchtere Noord-Hollanders. Ze hebben dit een plaats kunnen geven."

Hotelgasten

Volgens Groot hebben de andere hotelgasten gisteravond weinig gemerkt. Zo'n 100 gasten waren in het hotel aanwezig. "Niemand liep gevaar", zegt Groot. "Door de avondklok zaten de gasten op hun kamer. We hebben geen gasten op de gang gezien, dus ik denk dat de gasten er weinig van hebben gemerkt."

Al met al is Groot blij hoe alles is verlopen gisteravond. "Alle lof voor de politie. Ik ben blij dat ze zo snel hebben gereageerd." Wel blijft bij Groot de vraag wat het drietal met die wapens deed. "Ik heb geen idee wat hun intentie was. Maar ik weet niet of we dat te weten gaan komen."

Onderzoek

De politie kan nog weinig zeggen over de aanhouding en de recherche gaat deze zaak onderzoeken. "Het onderzoek is nog heel pril. We gaan de drie personen eerst horen. Ook moeten we nog getuigen horen. Dan kunnen we het verhaal rond krijgen."

NH Nieuws kreeg de onderstaande beelden van de politie-actie doorgestuurd: