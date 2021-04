Deel Midwoud en Benningbroek sinds donderdagavond zonder stroom: "Het is schandalig"

Een deel van Midwoud en Benningbroek zit al zeker een dag zonder stroom. Het gaat volgens netbeheerder Liander om 43 huishoudens. Donderdagavond begon de storing. "Ik was Ajax aan het kijken en opeens viel alles uit. Een grote domper", vertelt John Keijzer die aan de Buurt woont. Na ruim een dag is hij er helemaal klaar mee: "Ik ben roepende in de woestijn."

John Keijzer

Het gaat volgens de netbeheerder om woningen aan de Buurt, het eind van de Midwouder Dorpsstraat en een deel van de Oosterstraat. "Je hebt geen kachel, je kunt niet douchen, geen koffie, mijn telefoon kan ik niet meer opladen", vertelt John die het gevoel heeft dat hij helemaal niks kan. "Daar zit ik 's avonds alleen bij een kaarsje." Ook zijn buurman Dirk Buisman baalt er flink van, hij vindt het erg vervelend voor de buurt. "Er wonen twee ernstig zieke mensen in de straat en gezinnen met kleine kinderen die de fles niet kunnen opwarmen."

Quote "Het is waardeloos. We leven niet prehistorie, je kunt mensen niet dagen zonder stroom laten zitten" John Keijzer - buurtbewoner

Ondertussen hoopt de ellende zich in de buurt op, vertelt John. "Een deel van de weg ligt eruit, en omdat het om een doorgaande weg gaat hoopt het verkeer zich op en hebben zelfs mensen ruzie over wie het eerst er langs mag rijden." Nul op rekest De buurt voelt zich in de steek gelaten door de netbeheerder. "Ze verbreken de verbinding als je belt, weten niet wat er aan de hand is. Ik werk voor mezelf en als er een probleem is dan ga ik net zo lang door tot er een oplossing is. Desnoods met tien man", vertelt John. "Ik denk dat ze het probleem niet kunnen vinden", aldus John. Hij vindt het vervelend dat gisteravond de werkmannen weggingen en de volgende dag pas weer terugkomen, terwijl zij achterblijven zonder stroom. "Het is waardeloos. We leven niet in de prehistorie, je kunt mensen niet dagen zonder stroom laten zitten."

Quote "Ik zei al: zet een aggregaat neer. Maar toen kreeg ik te horen: daar moeten je zelf voor zorgen" Dirk Buisman - Buurtbewoner

De monteurs van Liander laten aan John weten dat het volgens hen om een zeldzame storing gaat, die ze nog nooit hebben meegemaakt en het nog wel lang kan duren voor het opgelost is. "Zet dan niet op de site neer dat het binnen een paar uur klaar is", aldus een boze John. Dirk zou graag willen dat Liander met alternatieven komt. "Ik zei al: zet een aggregaat neer. Maar toen kreeg ik te horen: daar moeten je zelf voor zorgen." Liander laat aan NH Nieuws weten het erg vervelend te vinden voor de bewoners. Ze zijn nog op zoek naar waar het probleem precies zit en kunnen nog geen schatting geven wanneer het is opgelost. Wel zegt de netbeheerder te kijken naar alternatieve oplossingen.