Trees uit Ursem heeft een grote passie voor poppenhuizen

"Ik heb als kind altijd een poppenhuis willen hebben", vertelt Trees. "Maar mijn ouders zeiden: 'daar hebben we geen ruimte voor'. Jaren later, toen ik getrouwd was en kinderen had, ben ik met een vriendin in Windsor Castle geweest. Daar staat het poppenhuis van Queen Mary. We liepen er met z'n tweetjes rond en toen dacht ik: 'dit wil ik ook'."

Zodoende besloot Trees om te starten met het maken van miniatuurmodellen. En met succes, want binnen een paar maanden stond ze op een poppenbeurs in Amsterdam om haar artikelen te verkopen aan andere liefhebbers.

In haar huis in Ursem heeft Trees Beertema een aantal poppenhuizen staan, waarin allerlei verhalen verteld worden. Zo is er het verhaal van een verver in de weverij, die smoorverliefd is op een blind meisje dat in de tuin van het poppenhuis staat.

"Hier staat de man die de blauwe wol verft, dat kun je ook zien aan zijn handen", legt Trees uit. "En eigenlijk wil hij trouwen met het blinde meisje, dat in de tuin staat. Maar doordat het meisje zo verschrikkelijk goed is in het ruiken, wil zij niet met die man trouwen. Want ze ruikt hem. Zijn wol wordt in urine zacht gemaakt."

Miniatuurgordijnen

En ook is in het huis van Trees een groot atelier te vinden, waar cursussen gegeven worden aan dames die net als zij geboeid zijn door de wereld van de miniatuurhuizen. Daar leren ze om op schaal interieurs waarheidsgetrouw na te maken.

Zelf is Trees gespecialiseerd in miniatuurgordijnen naar zeventiende-eeuws voorbeeld. In die eeuw ontstond bij welgestelde dames van de grachtengordel de gewoonte om het interieur van hun eigen huis in miniatuur na te laten maken.

En die collectie stond dan te pronken in een daarvoor ingericht kabinet, wat we later poppenhuizen zijn gaan noemen. Trees zet in Ursem die traditie voort in haar eigen woning waar verschillende poppenhuizen het werk van Trees tonen.

Marjon Schaap ging voor WEEFF een kijkje nemen en sprak met Trees over haar grote passie: