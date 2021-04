Studenten versieren geen corsowagen of de Sint-Bavo, maar de cabrio van hun docent

Studenten van het Wellantcollege in Aalsmeer helpen elk jaar bij de versiering van de praalwagens van het Bloemencorso Bollenstreek. Vanwege corona rijdt het corso dit weekend niet, daarom namen de MBO-studenten de cabrio van hun eigen docent onder handen. Deze prachtige bloemenwagen is te zien in de vierde aflevering van de tv-serie ‘De gezichten van Bloemencorso Bollenstreek’.

Ingeborg Kemperman is docent Bloem, Groen en Styling aan het Wellantcollege in Aalsmeer. "We willen graag iets met bloemen doen. Dat is ons vak en daar willen we mensen blij mee maken", vertelt ze.

Het Bloemencorso begint normaal gesproken in het Zuid-Hollandse Noordwijk en eindigt in Haarlem. "Eigenlijk is het een groot feest in Zuid- en Noord-Holland waarmee de lente gaat beginnen", zegt Ingeborg. Normaal gesproken helpen de bloemstylisten in spe de wagens te versieren, maar dit jaar gaat dat helaas niet door. "Het is balen, want we missen wel iets. Ook de beurzen waar we elk jaar heen gaan."