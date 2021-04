Bloemencorso dit jaar voor de buis: kijk mee naar een speciale uitzending

Geen jaarlijkse Bloemencorso over de weg, maar wel voor de buis dit jaar. Mediapartner Haarlem105 blikt met een speciaal televisieprogramma terug op eerdere editites van de kleurrijke bloemenstoet.

Er komen oude fragmenten langs en gesprekken met inwoners uit de regio. De uitzending is hier online te volgen tot 14.00 uur of op de televisiezender van Haarlem105.

Het is voor de tweede keer op een rij dat de praalwagens vol bloemen niet van Noordwijk naar Haarlem zullen rijden tijdens de jaarlijkse Bloemencorso van de Bollenstreek.

In het televisieprogramma is er ook aandacht van hoe het achter de schermen aan toe gaat bij een corso, wat de alternatieven zijn van dit jaar en worden er ook mensen in het zonnetje gezet. worden