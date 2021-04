Telstar-trainer Andries Jonker wordt moedeloos van tegengoals vlak voor tijd

"Dit is dezelfde wedstrijd", refereert Jonker naar de wedstrijd van afgelopen maandag in Almere (1-1). Ook toen kreeg Telstar een late tegentreffer, waardoor opnieuw twee punten werden verspeeld in extremis. "We krijgen de zoveelste spelhervatting tegen, die voor de goal wordt gebracht en voor de zoveelste keer hebben we een wegzakkertje."

Kökcü

Lange tijd leek Ozan Kökcü de matchwinner voor Telstar te zijn. De middenvelder was belangrijk met een doelpunt vlak voor rust, maar zijn team moest uiteindelijk weer een tegentreffer slikken. "Helaas zat het er weer niet in. Dit is zeker iets dat echt beter moet in het team. We hebben nog vier wedstrijden om te laten zien dat we het wel kunnen vasthouden. Het is gewoon doodzonde dat we het weer niet doen."