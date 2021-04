Jong Ajax lijdt ruime nederlaag bij concurrent FC Eindhoven

In de eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar na rust liep de thuisploeg weg. Iker Pozo opende na 56 minuten de score, waarna Maarten Peijnenburg in de 63ste FC Eindhoven op 2-0 voorsprong zette. Jacky Donkor gooide het duel in de blessuretijd in het slot: 3-0.

Jong Ajax zakt door de nederlaag naar de zestiende plaats in de eerste divisie. FC Eindhoven gaat over de Amsterdammers heen en klimmen op doelsaldo naar de vijftiende plaats.